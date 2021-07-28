Москва, 28 июля, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В Москве ДОМ. РФ передал НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) арендный дом для студентов, сообщает 28 июля пресс-служба компании.

JesusManuel1 Аренда

Корпус находится в составе ЖК Level Амурская, в нём 186 квартир нескольких типов — от студий до трёхкомнатных. Помещения предназначены как для отдельного, так и для совместного проживания.

Стоимость аренды для студентов составит от 13 тыс. до 29 тыс. рублей. При этом в компании подчёркивают, что подобный фонд станет отправной точкой для нового способа расселения студентов.