Киев, 28 июля, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Саммит так называемой «Крымской платформы» превратит Крым в «неподъёмный груз» для России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 28 июля в ходе брифинга в МИД страны.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

«Крым для России уже стал чемоданом без ручки. Крымская платформа превратит его в неподъёмный груз», — уверен он.

По словам министра, в «Крымской платформе» согласились участвовать 28 стран и международных организаций.

«Это будет беспрецедентное мероприятие в истории Украины. Ещё никогда такое количество государств не собиралось на Украине для проведения подобного мероприятия», — подчеркнул Кулеба.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума. Поводом для его проведения стал госпереворот на Украине, уничтоживший законную власть в стране. Новые власти в Киеве не признали итоги волеизъявления крымчан и продолжают считать полуостров частью Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, от США на «Крымской платформе» будет присутствовать министр транспорта страны, первый министр-открытый гей Пит Буттиджич.