Ярославль, 28 июля, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Губернатор Дмитрий Миронов рассказал о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении одного из городских чиновников, обвиняемого в срыве сроков сдачи Добрынинского путепровода. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Добрынинский путепровод

Как раннее сообщало ИА REGNUM срок сдачи Добрынинского путепровода сдвинут на целый год. Проблемы возникли из-за технологических нарушений проекта. Как рассказал журналистам губернатор Дмитрий Миронов, в отношении одного из руководителей «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии Ярославля возбуждено уголовное дело.

«Очень много разговоров, объективных и не объективных публикаций. Мною было направление заявление о проведении проверки по факту нарушений при капитальном ремонте Добрынинского моста. В декабре прошлого года следственной частью УМВД России по Ярославской области было возбуждено уголовное дело в отношении одного из руководителей «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» по факту превышения служебных полномочий. В ходе разбирательства было предъявлено обвинение, в августе дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. За некачественную работу и срыв сроков придется отвечать. Это будет хорошей наукой для тех, кто думает, что за деньги налогоплательщиков можно работать спустя рукава. Этот объект жители ждут, и поэтому такое пристальное внимание к нему», — сказал Дмитрий Миронов.

Целиком движение по Добрынинскому путепроводу будет открыто в ноябре 2021 года.