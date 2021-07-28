Омск, 28 июля, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Режим повышенной готовности, введённый в связи с угрозой распространения коронавируса, продлён в Омской области до 31 августа с сохранением всех действующих ограничений. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 июля в областном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам омского губернатора Александра Буркова, в регионе сохраняется рост количества заболевших коронавирусной инфекцией. Система здравоохранения справляется, однако важно не допустить резкого скачка заболеваемости. Ограничения, в том числе, касаются массовых мероприятий.

Добавим, из-за роста заболеваемости оперштаб принял решение о переносе празднования Дня города в Омске с августа на сентябрь.

Власти Омской области рекомендуют жителям региона сделать прививку от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 июля в Омской области выявлено 59 724 носителя коронавируса, выздоровели 44 286 человек, скончались 1660 ковид-пациентов.