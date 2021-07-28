Москва, 28 июля, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Компания S7 Group приняла решение о создании лоукостера. Об этом 28 июля на пресс-конференции сообщила председатель совета директоров S7 Group Татьяна Филева.

Anna Zvereva Самолёт авиакомпании S7

Гендиректором новой авиакомпании, название которой пока не раскрывается, станет директор по стратегиям S7 Григорий Давыдов.

У лоукостера будет отдельный от S7 сертификат эксплуатанта. Новая авиакомпания-лоукостер будет организована на базе существующего юридического лица «Глобус», вошедшего в S7 вместе с «Сибирью». Основой парка лоукостера составят Airbus A320 neo в компоновке на 186 кресел. К 2024 году в парк рассчитывают заказать 24 судна.

«Первые самолёты уже законтрактованы», — подчеркнула Филева.

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По её словам, планируется, что в июле 2021 года первый самолёт совершит рейс по расписанию. Продажи билетов могут открыться 1 апреля 2022 года.

По оценкам, инвестиции в авиакомпанию составят до 2,5−3 млрд рублей, или до $40 млн. Заёмных средств брать не предполагается, все средства будут вложениями самой компании, окупать которые S7 планирует за четыре года.

Минтранс РФ поддерживает запуск нового лоукостера, добавила Татьяна Филева. По её словам, ведомство будет оказывать консультационную поддержку S7.

«Создание новой авиакомпании-лоукостера в значительной степени удовлетворит спрос населения на низкобюджетные перевозки в России», — заявил министр транспорта России Виталий Савельев.

Что касается маршрутной сети, то в настоящее время компания ведёт переговоры с аэропортами по её формированию и ставкам на обслуживание.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года авиакомпания S7 Airlines открыла продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Анталью. Рейсы будут выполняться по четвергам и субботам, начиная с 5 августа.