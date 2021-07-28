В России с начала года продали 165 тыс. авто сегмента LCV с пробегом
Москва, 28 июля, 2021, 13:08 — ИА Регнум. За первые пять месяцев 2021 года в России было реализовано 165 тыс. подержанных автомобилей сегмента LCV (легкие коммерческие автомобили) — на 25% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».
За отчетный период на вторичном авторынке России было продано 36,7 тыс. автомобилей GAZ 3302, который занимает долю в 22% от всего объема реализованных в России за период с января по май 2021 года машин сегмента LCV с пробегом.
Кроме того, с января по май текущего года было продано 10,8 тыс. машин GAZ Gazelle Next, 9 тыс. экземпляров Ford Transit, 6,5 тыс. GAZ 2705 и 5,7 тыс. экземпляров УАЗ 3909 (5,7 тыс. шт.).
Напомним, с января по май 2021 года в России было продано 52,2 тыс. новых лёгких коммерческих автомобилей, что в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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