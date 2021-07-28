Москва, 28 июля, 2021, 13:08 — ИА Регнум. За первые пять месяцев 2021 года в России было реализовано 165 тыс. подержанных автомобилей сегмента LCV (легкие коммерческие автомобили) — на 25% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Azgaz.ru ГАЗЕЛЬ NEXT

За отчетный период на вторичном авторынке России было продано 36,7 тыс. автомобилей GAZ 3302, который занимает долю в 22% от всего объема реализованных в России за период с января по май 2021 года машин сегмента LCV с пробегом.

Кроме того, с января по май текущего года было продано 10,8 тыс. машин GAZ Gazelle Next, 9 тыс. экземпляров Ford Transit, 6,5 тыс. GAZ 2705 и 5,7 тыс. экземпляров УАЗ 3909 (5,7 тыс. шт.).

Напомним, с января по май 2021 года в России было продано 52,2 тыс. новых лёгких коммерческих автомобилей, что в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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