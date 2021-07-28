* Insider — запрещённая в России организация

Москва, 28 июля, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Главного редактора The Insider (признано в РФ СМИ-иноагентом и включено в реестр Минюста РФ) Романа Доброхотова отвезут на допрос после обыска в его квартире. Об этом 28 июля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело

«Обыск в квартире Доброхотова завершается. После этого его повезут на допрос в следственный орган», — сказал источник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция пришла с обысками к главному редактору интернет-издания The Insider (признано в РФ СМИ-иноагентом и включено в реестр Минюста РФ) Роману Доброхотову.

Он стал фигурантом уголовного дела, которое было возбуждено после его заявлений о сотрудничестве журналиста из Нидерландов Ван дер Верффа с ГРУ Минобороны РФ.