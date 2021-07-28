Москва, 28 июля, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Рубль торговался малоактивно в ходе сессии 27 июля, по итогам которой практически не изменился, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Сегодня, 28 июля, движения немного оживились, и пара доллар/рубль сползла к почти трехнедельным минимумам на уровне 73,34 руб., теряя 0,27% с начала торгов.

Российская валюта определенно пользуется поддержкой стабильно высоких цен на нефть, которые на этой неделе курсируют в районе отметки $74 за баррель, встречая покупки на падении, что является неплохим сигналом с точки зрения технического анализа.

Также игроки с оптимизмом ждут официальную статистику минэнерго США после бычьего отчета API, вышедшего накануне.

Примечательно, что на международной арене доллар слегка укрепляется на сегодняшних торгах после вчерашнего снижения. ВВ целом защитная функция USD сейчас ослабевает из-за штамма дельта, распространение которого ставит под вопрос темпы восстановления экономики и, соответственно, перспективы ужесточения монетарной политики.

28 июля вечером ФРС огласит свое решение по денежно-кредитной политике, которое повлияет на динамику долларовых пар до конца торговой недели.

Ястребиные нотки в комментариях главы ФРС США Джерома Пауэлла способны подогреть спрос на «американца». Рубль будет реагировать на итоги заседания уже 29 июля и может начать день с падения, если надежды быков по USD оправдаются», — считает эксперт.

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