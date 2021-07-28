Белгород, 28 июля, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Мужчину, выбрасывающего пакеты со стройотходами из внедорожника, заснял очевидец на контейнерной площадке по улице Некрасова в городе Строитель под Белгородом. Автомобиль с буквами «ААА» в госномере оказался в собственности областной думы, сообщает 27 июля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.

(сс) cocoparisienne Пакет с мусором

Пользователи обсуждают видеоролик, в котором человек выгрузил из машины несколько больших пакетов «со стройотходами и растительными остатками». Эта категория мусора не входит в ТКО, а потому должна вывозиться за отдельную плату от собственника по договорённости с региональным оператором «Центр экологической безопасности». Очевидец заснял номера внедорожника — в издании «Бел.ру» выяснили, что Land Cruiser принадлежит Белгородской областной думе, страховщиком выступает ОГКУ «Автопарк администрации губернатора Белгородской области».

На публикацию отреагировали в администрации Яковлевского горокруга. Там пояснили, что действия водителя из видеоролика «попадают под ст.3.32 ч.1 Закона Белгородской области «Об административных правонарушениях», размер штрафа для граждан достигает трёх тысяч рублей. Мужчину пригласили в администрацию округа для составления административного протокола».

Крупногабаритный мусор запрещено складировать на контейнерных площадках многоквартирного жилого фонда.