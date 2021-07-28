Киев, , 13:07 — REGNUM В Киеве у офиса президента Украины проведут ЛГБТ-мероприятие в формате концерта рейв-музыки. Об этом сообщили организаторы мероприятия на своей странице в социально сети Facebook.

Полиция и ЛГБТ Hk.npu.gov.ua

Концерт «Рейвах Прайд» запланирован на 30 июля и, по словам организаторов, будет ежегодно проводиться у здания офиса президента Украины.

«На Украине мы не имеем никаких прав, поэтому наш прайд должен происходить не неделю и не месяц, а круглый год. В максимально разнообразных форматах. «Рейвах Прайд» — это альтернативный формат прайда, который будет проходить ежегодно около офиса президента», — сказано в сообщении.

Целью мероприятия является привлечение внимания к проблемам ЛГБТ-сообщества, которые якобы игнорируются украинским государством.

Напомним, в Венгрии планируют провести референдум по вопросу о запрете гей-пропаганды среди детей. Как заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, защитить Венгрию от нападок европейского гей-лобби может только воля народа.

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