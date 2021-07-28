Москва, 28 июля, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Государственные инвестиции в геологоразведку нужно увеличить, чтобы выставлять на торги не ресурсы, а запасы недр. Нарастить финансирование можно через холдинг «Росгеология», заявил глава Минприроды Александр Козлов 28 июля журналистам.

Олег Гадалов. Геологи. 1963

Тратить на геологоразведку нужно больше, это важно для воспроизводства запасов и вопросов импортозамещения. Премьер-министр Михаил Мишустин согласился с необходимостью дополнительного финансирования, отметил министр.

«В том числе увеличить расходы на компанию, которая в рамках государственных полномочий может это делать», — сказал Козлов и пояснил, что говорит о «Росгеологии».

Расходные обязательства, добавил глава Минприроды, нужно учесть при формировании бюджета на 2022−2024 годы. После того, как ресурсы получат статус запасов, экономика будет совсем другой.

«Те, кто купит их на торгах, заплатят уже совсем другие деньги», — пояснил Козлов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Козлов заявил, что на Дальнем Востоке для защиты от паводков нужно построить 29 инженерных сооружений стоимостью более 20 млрд рублей.

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