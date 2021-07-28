Минприроды предложило финансировать геологоразведку через «Росгеологию»
Москва, 28 июля, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Государственные инвестиции в геологоразведку нужно увеличить, чтобы выставлять на торги не ресурсы, а запасы недр. Нарастить финансирование можно через холдинг «Росгеология», заявил глава Минприроды Александр Козлов 28 июля журналистам.
Тратить на геологоразведку нужно больше, это важно для воспроизводства запасов и вопросов импортозамещения. Премьер-министр Михаил Мишустин согласился с необходимостью дополнительного финансирования, отметил министр.
«В том числе увеличить расходы на компанию, которая в рамках государственных полномочий может это делать», — сказал Козлов и пояснил, что говорит о «Росгеологии».
Расходные обязательства, добавил глава Минприроды, нужно учесть при формировании бюджета на 2022−2024 годы. После того, как ресурсы получат статус запасов, экономика будет совсем другой.
«Те, кто купит их на торгах, заплатят уже совсем другие деньги», — пояснил Козлов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Козлов заявил, что на Дальнем Востоке для защиты от паводков нужно построить 29 инженерных сооружений стоимостью более 20 млрд рублей.
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