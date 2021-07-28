Вена, 28 июля, 2021, 13:03 — ИА Регнум. К концу августа текущего года строительство газопровода «Северный поток — 2» должно быть закончено, и первый пуск газа по нему может состояться уже в этом году. Об этом 28 июля заявил на пресс-конференции глава австрийской компании OMV Райнер Зеле по итогам результатов работы возглавляемого им предприятия за II квартал.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток — 2»

«Я скрещу пальцы за «Северный поток — 2». Глава компании (Nord Stream 2 AG) говорит, что строительство будет завершено в конце августа. Поэтому мы верим, что газ может пойти в этом году, есть хорошие шансы, что это произойдет», — сказал он.

Также Зеле отметил, что он ждет начала пусконаладочных работ на газопроводе во второй половине текущего года и добавил, что он приветствует соглашение между США и ФРГ по «Северному потоку — 2», так как оно обеспечит окончание проекта и ввод его в эксплуатацию.

«Конечно, я приветствую соглашение между США и Германией, поскольку оно прокладывает путь к окончательному завершению и вводу газопровода в эксплуатацию», — уточнил глава OMV.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не понимают негативного отношения со стороны Польши к газопроводу «Северный поток — 2», который является важным проектом для Европы.