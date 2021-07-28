Пенза, 28 июля, 2021, 13:11 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувший день зарегистрировали еще 234 случая заражения коронавирусом. Накануне выявили 232 заболевших. Всего с начала пандемии по состоянию на 28 июля подтверждено 55 506 заражений, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Minzdrav.gov.ru Инфекционные койки для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией

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Выздоровели за все время 46 221 пациент, за сутки — 35 человек. Скончались от COVID-19 всего 1535 жителей, в том числе за последние 24 часа — 23 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области режим повышенной готовности продлен до 31 августа включительно.

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