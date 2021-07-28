Иркутск, 28 июля, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Министерство экономического развития Иркутской области с 1 августа 2021 года будет преобразовано в министерство экономического развития и промышленности. Об этом сообщило правительство региона.

Marco Verch Перестановка

«Иркутская область обладает богатым экономическим потенциалом. Обширная сырьевая и ресурсная база обеспечила преобладание в структуре региональной экономики крупных промышленных предприятий. Промышленность — неотъемлемая часть развития экономики, и это должно найти отражение в названии профильного министерства», — прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Министром на срок полномочий губернатора региона назначена Наталья Гершун.