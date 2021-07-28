Москва, 28 июля, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Экономика США в настоящее время находится в серьезном идеологическом кризисе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июля заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал слова президента США Джозефа Байдена о том, что российская экономика опирается лишь на нефть и ядерное оружие.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Как экономика опирается на ядерное оружие? — удивился Зубец. — Можно предположить, что имеется в виду фактор обеспечения безопасности и стабильности страны. В том числе и политико-экономической стабильности. Поэтому американцы не могут ничего сделать с Россией. Но в таком случае США тоже опираются на ядерное оружие, авианосцы и так далее. Они используют доллар как инструмент финансового давления, а армию — как инструмент политического давления на своих соседей. Так что кто бы говорил. Сейчас американская экономика находится в очень серьезном идеологическом кризисе, и они не знают, как дальше развиваться. Главная проблема американской экономики в настоящее время — это отсутствие концепции роста, что они будут делать завтра».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец объяснил, что не так с рассуждениями Байдена о природе российской экономики.