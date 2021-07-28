Уфа, 28 июля, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Только 87,8% жителей Башкирии обеспечены водоснабжением, отвечающим нормам СанПин. Об этом 28 июля сообщил глава республики Радий Хабиров на заседании коллегии при республиканском Управлении Роспотребнадзора в Уфе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Хабиров отметил, что в 2021 году власти намерены достичь показателя в 88,1%.

«Особенно остро эта проблема стоит в районах масштабного малоэтажного строительства вокруг Уфы, на территориях с тяжёлыми промышленными производствами», — подчеркнул глава региона.

Он сообщил, что сотрудникам Управления Роспотребнадзора по региону необходимо строго оценивать качество питьевой воды в республике.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии выявили нарушения в сфере обеспечения населения питьевой водой.