Вашингтон, , 12:55 — REGNUM Опасной и для США, и для всего Запада Россию делает, в первую очередь, стремление самого Запада умножить наши проблемы, их непрекращающееся давление на нас, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 28 июля, комментируя высказывания президента США Джозефа Байдена.

Джо Байден и Владимир Путин на встрече в Женеве Цитата из видео. kremlin.ru

Как сообщалось ранее, Байден заявил, что у президента России Владимира Путина «есть проблемы», что Путин об этом «знает» и что этот факт делает российского лидера «опасней».

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« Байден в своём заявлении смешон. Можно подумать, что у него нет проблем! Между тем, они есть и немалые. Один Дональд Трамп и его сторонники чего стоят. Они ещё сильно попортят Байдену кровь! Экономические и социальные проблемы США известны, их перечисление в обычном комментарии излишне.

Если Байден считает, что, зная о проблемах России — действительных проблемах, — Владимир Путин становится для США «опаснее», пусть так оно и будет. Вместе с тем, опасной и для США, и для всего Запада Россию делает, в первую очередь, их стремление умножить наши проблемы, их непрекращающееся давление на нас. Наше противостояние с Западом во главе с США — это реальность, и с уверенностью повторю в этой связи то, что говорил уже не раз: состояние осмысленного противостояния Западу — это именно то, что полезно для России.