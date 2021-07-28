Вашингтон,
28 июля 2021, 12:55 — REGNUM Опасной и для США, и для всего Запада Россию делает, в первую очередь, стремление самого Запада умножить наши проблемы, их непрекращающееся давление на нас, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 28 июля, комментируя высказывания президента США Джозефа Байдена.
Джо Байден и Владимир Путин на встрече в Женеве
Цитата из видео. kremlin.ru
Как сообщалось ранее, Байден заявил, что у президента России Владимира Путина «есть проблемы», что Путин об этом «знает» и что этот факт делает российского лидера «опасней».
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«Байден в своём заявлении смешон. Можно подумать, что у него нет проблем! Между тем, они есть и немалые. Один Дональд Трамп и его сторонники чего стоят. Они ещё сильно попортят Байдену кровь! Экономические и социальные проблемы США известны, их перечисление в обычном комментарии излишне.
Если Байден считает, что, зная о проблемах России — действительных проблемах, — Владимир Путин становится для США «опаснее», пусть так оно и будет. Вместе с тем, опасной и для США, и для всего Запада Россию делает, в первую очередь, их стремление умножить наши проблемы, их непрекращающееся давление на нас. Наше противостояние с Западом во главе с США — это реальность, и с уверенностью повторю в этой связи то, что говорил уже не раз: состояние осмысленного противостояния Западу — это именно то, что полезно для России.
Это противостояние не исключает совместных действий в тех вопросах, где нам это нужно, но исходящие от Запада, и от США в частности, угрозы, включая и угрозы от их действительно сильного разведсообщества, превалируют над потенциалом сотрудничества. Это всегда должно глубоко осознаваться и детально учитываться нами«, — отметил Михаил Демурин.