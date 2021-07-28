Стокгольм, 28 июля, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Согласно данным последнего опроса SVT/Novus, электоральная поддержка «Левых» выросла до рекордных 13,3%. В свою очередь политолог Андерс Сунделл отмечает, что политическая битва в разгар правительственного кризиса в Швеции в июне этого года завершилась для партии победой. Об этом он заявил 28 июля в эфире телеканала SVT.

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По словам Сунделла, правительственный кризис и предшествующие ему события оказались крупным успехом для «Левых» и настоящим прорывом для проводимой партией политики. Но в конечном итоге, предупреждает политолог, успех может оказаться проблематичным для партии, поскольку в то же время он ослабляет контролируемое «Социал-демократами» правительство Швеции, так как премьер-министру страны Стефану Лёвену теперь, возможно, придется пойти на еще большие компромиссы с «Центристами».

»Что в конечном итоге выигрывают Левые, понять немного сложнее. Но в краткосрочной перспективе Левые укрепили свой авторитет и показали, что они не будут соглашаться на что попало», — подчеркнул Сунделл.