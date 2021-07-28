Ярославль, 28 июля, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сказал о необходимости скорректировать введенную 14 июля новую схему общественного транспорта в Ярославле. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Люди на остановках в Ярославле

Дмитрий Миронов сообщил журналистам, что он следит за ситуацией с внедрением новой транспортной схемы через соцсети и при личном общении с подчиненными.

«На сегодняшний момент до конца этот вопрос не проработан. Многие сотрудники правительства жалуются, что не могут добраться общественным транспортом до рабочих мест. Такой срез негатива от людей я получал. В обновленном варианте сохранена большая часть беспересадочных маршрутов. Сейчас нужно оперативно отреагировать на весь негатив, решить эту проблему. Конечно, я отношусь негативно. Новая схема должна не вредить, а помочь жителям выстроить свою работу, свои планы. Сейчас лето, большинство на дачу. Но когда все вернуться на работу и в школы, нагрузка на транспортную схему возрастет. И сейчас нужно подумать о устранении недостатков», — сказал губернатор Дмитрий Миронов.

Глава региона дал соответствующие поручения департаменту транспорта. При этом Дмитрий Миронов подчеркнул, что данная тема не является только проблемой городских властей.

«Это наш общий вопрос. Я должен как руководитель региона реагировать. Я мониторю свои соцсети, и вызвал к себе руководителя департамента», — добавил Дмитрий Миронов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM в мэрии Ярославля обещают исправить «шероховатости» транспортной схемы.