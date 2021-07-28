Кабанский район, Бурятия, 28 июля, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Полиция начала проверку из-за скандального объявления, размещённого на странице гостевого дома на Байкале в инстаграм. В нём сообщалось, что заведение не принимает «людей бурятской национальности».

(сс) Аркадий Зарубин Скульптурная композиция «Гостеприимная Бурятия» в Улан-Удэ

«В настоящее время сотрудники Отдела МВД России по Кабанскому району совместно с Центром по противодействию экстремизму МВД по РБ проводят проверку. По её результатам будет принято правовое решение», — сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Как сообщало ИА REGNUM, представители турбазы после начала скандала удалили объявление, отметив, что его разместил ребёнок.

«Просто произошла череда неприятных событий с участием проживающих, что привело к накалу эмоций. Блог в инстаграм ведёт ребёнок. Поэтому, увидев маму расстроенной, он необдуманно выразил эмоции в сторис», — говорится в сообщении.