Оттава, 28 июля, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Канада в настоящее время имеет достаточное количество доз вакцины от COVID-19, чтобы полностью привить всех желающих граждан старше 12 лет. По состоянию на 27 июля в страну было доставлено более 66 миллионов доз вакцины. Об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает телеканал CTV News.

Скрин иллюстрации министерства здравоохранения Калужской области «ВКонтакте» Вакцинация

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»Еще зимой я пообещал, что к концу сентября у нас будет достаточно вакцин для всех канадцев, которым разрешено прививаться. Мы не только сдержали это обещание, но и сделали это на два месяца раньше запланированного срока», — отметил Трюдо.

«Мы закупили в общей сложности 51 миллион доз Pfizer, 44 миллиона доз Moderna, и мы получим 95 миллионов доз обоих этих производителей до конца сентября», — заявила позднее в тот же день в ходе отдельной пресс-конференции министр общественных работ и закупки Анита Ананд.