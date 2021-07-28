Москва, 28 июля, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Женщина пострадала в Москве в ДТП с автобусом, сообщает 28 июля прокуратура столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла на Центральном проспекте в городе Зеленоград. По данным прокуратуры, 16-летний подросток управлял автомобилем «Мерседес» и совершил столкновение с автобусом. Пострадала женщина, ей оказывается медпомощь.

Отмечается, что на место ДТП прибыл прокурор Зеленоградского городского округа Москвы Дмитрий Панов. В надзорном органе будут требовать соблюдения законодательства о несовершеннолетних.