Москва, 28 июля, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Российская экономика в июне 2021 года превысила доковидный уровень, зафиксированный в четвертом квартале 2019 года. Об этом 28 июля заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Решетников

«Последние статистические данные говорят о том, что в июне российская экономика превысила доковидный уровень — уровень 4 квартала 2019 года, плюс 0,1% отфиксировали к тому пику, который был до пандемии», — сказал Решетников на международном экономическом саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021».

Он добавил, что впереди «нас ждет экономический рост, и мы улучшили наши оценки экономического роста по итогам года, и сейчас будем проводить дальнейший анализ».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что на фоне восстановления экономики в РФ инфляция вышла за целевой ориентир.

По его словам, правительство и Центральный банк реагируют соответствующим образом как на уровне макроэкономических дейтвий, так и отраслевого регулирования.

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