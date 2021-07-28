Оттава, 28 июля, 2021, 13:47 — ИА Регнум. С началом нового учебного года тысячи непривитых школьников в канадской провинции Онтарио столкнутся с другими правилами самоизоляции по сравнению с их вакцинированными сверстниками. Об этом, как сообщил телеканала CTV News, заявил главный врач провинции Онтарио, расположенной в центральной части Канады, Киран Мур, выступая в ходе пресс-конференции 27 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

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По словам Мура, полностью привитые учащиеся и сотрудники школ столкнутся с минимальным перерывом в работе или учебе, если они вступят в контакт с носителем вируса и получат отрицательный результат теста на COVID-19, в то время как невакцинированные школьники и сотрудники при подозрении на заболевания COVID-19 будут учиться и работать удаленно в течение 10 дней. В отдельных случаях этот период может составить 20 дней, отметил он.

«Огромное преимущество вакцинированных двумя компонентами заключается в возможности оставаться в школе, заниматься спортом и полноценно участвовать во всех социальных мероприятиях школы», — отметил Мур.