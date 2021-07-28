Оттава, 28 июля, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Эксперты в области здравоохранения и инфекционисты обеспокоены скоростью роста случаев заболевания COVID-19 в провинции Альберта, расположенной в восточной части Канады, поскольку в настоящее время индекс репродукции коронавируса (R-число) превосходит пиковое значение в разгар третьей волны пандемии коронавируса. Об этом 28 июля сообщил телерадиовещатель CBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

По данным депздрава Альберты, по состоянию на 25 июля индекс репродукции коронавируса составлял 1,48 (с интервалом в 1,38−1,59). За последние недели число удвоилось, и сейчас в Альберта 100 зараженных коронавирусом в среднем инфицируют 148 человек.

«Текущее значение R-числа по всей провинции —одно из самых высоких, которые мы видели за всю пандемию. Таким образом, хотя сегодня цифры низкие, скорость распространения вируса действительно самая высока за все время пандемии», — заявил в эфире CBC сказал Крейг Дженн, иммунолог и микробиолог из Университета Калгари.