Киев, 28 июля, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В конце сентября текущего года на Украине состоятся военные учения «Объединенные усилия — 2021», в которых будут принимать участие военнослужащие из ряда стран — членов НАТО и партнеров альянса. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба командования так называемой операции объединенных сил (ООС — силовая операция украинских силовиков в Донбассе), сообщение которой приводит украинское издание LIGA.net.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО и Украина

«Стратегические командно-штабные учения пройдут практически на всех полигонах вооруженных сил Украины (ВСУ) и в акватории Черного и Азовского морей», — говорится в сообщении.

При этом указывается, что командующий ООС Сергей Наев отметил, что по окончании этих учений необходимо будет достигнуть слаженности действий командования с органами военного управления ВСУ в ходе проведения операций.

Также он добавил, что ВСУ должны будут показать приобретенные способности по организации планирования операций.

Кроме того, отмечается, что в минувшем году учения «Объединенные усилия» состоялись на Украине с 22 по 25 сентября и в них было задействовано 12 тыс. человек, а также 700 единиц вооружения и военной техники. По данным издания, они были проведены в ответ на масштабные учения армии России «Кавказ-2020».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что в связи с угрозами, которые связаны с выводом войск США и контингентов Североатлантического альянса (НАТО) из Афганистана, Россия, Таджикистан и Узбекистан проведут комплекс совместных военных учений.