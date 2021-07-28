Рига, , 12:48 — REGNUM Ситуация с массовым пересечением мигрантами белорусско-литовской границы является чрезвычайной, Латвия готовит меры для реагирования на подобные действия у себя. Об этом министр внутренних дел Латвии Мария Голубева сообщила в интервью государственному радио на русском языке «Радио 4».

«То, что происходит на границе Литвы и Беларуси, это, конечно, экстраординарная ситуация. Фактически это враждебная акция со стороны соседнего государства, которое открыло этот путь для международных мигрантов и само не следит за попытками пересечения границы со своей стороны», — отметила министр.

«Это достаточно чрезвычайная ситуация. В данный момент Литва получает помощь Евросоюза, не только нашу», — прокомментировала Мария Голубева ситуацию на литовско-белорусской границе.

Она убеждена, что, скорее всего, поток мигрантов не остановится, пока официальный Минск не решит его остановить.

«Мы следим за тем, чтобы на нашей границе все было готово в случае каких-то критических ситуаций. Мы мобилизовали свои ресурсы, используем поддержку ополчения «Земессардзе», — сообщила она.

Министр также сообщила, что у погранохраны разработаны разные сценарии на случай притока нарушителей границы. В страну уже прибыли четыре эксперта и две патрульные машины Европейского агентства Frontex. Но в случае необходимости их будет гораздо больше, добавила она.