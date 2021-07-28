Симферополь, , 12:47 — REGNUM Признать Крым частью РФ Турция должна не только из-за позиции крымских татар, но имея в виду мнение подавляющего большинства жителей полуострова всех национальностей, которые в 2014 году проголосовали за то, чтобы быть в России, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 28 июля, комментируя высказывания главы региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваза Умерова.

Эйваз Умеров Facebook.com

Как сообщалось ранее, Умеров обратился к турецким властям с призывом признать полуостров частью России. При этом он отметил, что Россия никого не принуждает и не просит признавать Крым своей территорией.

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« Заявление главы региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваза Умерова меня искренне порадовало. Он не просто сформулировал правильную позицию, в которой у меня сомнений не было, он сформулировал её политически выверенно, веско, напористо.

Действительно, если руководство Турции хочет быть последовательным и поддержка крымских татар это не политический пиар, то полуостров необходимо признать частью Российской Федерации. Не признавая его таковым, Турция теряет авторитет среди народа, который объявляет близким.

Но признать Крым частью России Турция должна не только из-за позиции крымских татар, но имея в виду мнение подавляющего большинства жителей этого полуострова всех национальностей, которые в 2014 году на референдуме проголосовали за то, чтобы быть в России.

Понятно почему результаты этого референдума не признают правящие круги Запада: не потому что он был проведён как-то «неправильно», а потому что он был проведён без согласования с Западом. Но ведь именно такой подход у США и ЕС и к политике Эрдогана: всё, что им делается без согласования с Западом, им, Западом, не принимается, подвергается критике. Зачем же ему включаться в эту политику против России, которую он объявляет своим партнёром в важных для Турции делах в Закавказье и на Ближнем Востоке?

Получается, что ведёт себя Эрдоган так исходя из конъюнктурных соображений, желая способствовать усилению внешнего давления на нашу страну, надеясь получить в результате какие-то дополнительные выгоды. Это недружественная позиция, и она ему аукнется.

Впрочем, трезво мыслящие люди в России дружественной политики от Турции и не ждут. Турция — наш исторический противник, многократно была военным врагом…