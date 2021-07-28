Москва, 28 июля, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Практически половина работающих жителей России (41%) категорически против получения зарплаты в цифровых рублях, пишут «Известия» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.

Cbr.ru Цифровой рубль

Готовы получать зарплату в новой форме валюты 11% опрошенных. Затруднились дать определённый ответ 48% работников. В исследовании участвовали более 3 тысяч человек.

В конце июня 2021 года Банком России была создана первая пилотная группа из 12 банков, которая займется проверкой работоспособности платформы цифрового рубля,

Как сообщало ИА REGNUM, первый зампредседателя ЦБ РФ Сергей Швецов заявил, что цифровой рубль может в будущем почти полностью заменить наличные деньги.

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