Подгорица, 28 июля, 2021, 12:45 — ИА Регнум. «Вторжение удалось», — написал в своем аккаунте в соцсети Twitter вице-премьер Черногории Дритан Абазович. Так он прокомментировал данные о том, что в июле в страну приехало много туристов из стран региона, с Украины и Казахстана.

Галина Брусницына ИА Красная Весна Аэропорт

«Бесконечные колонны автомобилей стоят на пограничных переходах, прибрежных дорогах, некоторых туннелях и перекрестках, а в аэропортах фиксируются рекордные цифры», — сказал Абазович.

Он добавил, что в некоторых городах (таких как Будва и Улцинь) уже не хватает мест для размещения.

По его словам, полагаясь на свою интуицию, заместитель премьер-министра заявил, что это «ничто» по сравнению с тем, что нас ждет с 1 августа, когда в большинстве стран региона начнутся отпуска.

Вице-премьер ждет, что сезон по доходам даже перекроет показатели рекордного доковидного 2019 года.

При этом, напомним, что число туристов из России в 2021 году в Черногории минимально, так как до сих пор нет прямых рейсов.