Пекин, 28 июля, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Компания MG Cars (принадлежит концерну SAIC) представит в Китае новый кроссовер MG One 30 июля. Об этом сообщает Autocarindia.

Autocarindia MG One

По предварительной информации, компания MG Cars планирует наладить поставку новых кроссоверов в Великобританию и позже на территорию континентальной Европы.

По своим габаритам новинка похожа на Volkswagen Tiguan. Длина модели достигает 4579 мм, ширина — 1866 мм, а высота равна 1601 мм. Размер колесной базы составляет 2670 мм.

Построен MG One на новой модульной платформе Sigma. Данная «тележка» позволяет варьировать колесную базу в диапазоне от 2600 до 3000 мм, колея может иметь размер от 1560 до 1700 мм.

Моторная линейка MG One пока состоит из безальтернативного турбодвигателя на 1,5 л мощностью 181 л. с. В качестве трансмиссии идут шестиступенчатая «механика» или семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Привод у модели только передний.

Напомним, компания MG на китайском авторынке представлена несколькими моделями — ZS и Pilot. Недавно автопроизводитель также вывел на рынок новый лифтбэк MG 6 Pro в версиях Pro и XPower.

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