Москва, , 12:43 — REGNUM В Крыму создана законодательная база, которая обеспечивает реализацию всех потребностей национальных и культурный объединений. Об этом 28 июля заявил председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Межнациональные отношения в Республике Крым можно характеризовать как стабильные, хорошие. Тем более, что после возвращения Крыма в состав России создана законодательная база, которая обеспечивает реализацию всех потребностей национальных и культурных объединений, национальных групп в Республике Крым», — заявил Гемпель.

По его словам, в настоящее время закон даёт возможность Республике Крым сохранять и динамично развивать свои традиции.

«На сегодняшний день в Республике строится соборная мечеть. Да, несколько приостановлено строительство по инициативе турецкой стороны, но я вас уверяю, что если турки не будут участвовать в достройке этого культового знания, то найдутся средства у РФ достроить здание и сдать в эксплуатацию», — добавил он.

Ранее профессор турецкого университета Малтепе в Стамбуле Хасан Унал заявил о том, что Москва и Анкара должны заключить соглашение по Крыму, которое подразумевает признание Россией Северного Кипра. Москва позже ответила, что российские регионы, включая Крым, никогда не будут предметом для сделок.