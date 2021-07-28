Санкт-Петербург, 28 июля, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга 28 июля на своем заседании одобрило внесенный губернатором региона законопроект, который облегчит работу таксистов Петербурга и Ленобласти, выезжающих для выполнения заказа из одного региона в другой и обратно. Им разрешат брать пассажиров в соседнем регионе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Документом предлагается утвердить новое соглашение о предоставлении права заключения договора фрахтования легковых такси на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Прежнее соглашение о перевозках истекло в конце 2020 года. И уже в 2021 году петербургский таксист мог доставить пассажира из Петербурга в Ленобласть, однако обратно взять пассажиров и багаж на законных основаниях он уже не мог. Аналогичная ситуация в обратном направлении возникла и

«Новый проект призван снять эту правовую проблему, позволив работать в двух регионах организаторам перевозок, получившим соответствующее разрешение Комитета по транспорту Санкт-Петербурга или Ленинградской области», — пояснил спикер Законодательного собрания Северной столицы Вячеслав Макаров.