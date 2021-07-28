Уфа, 28 июля, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Ретро-трамваи намерены приобрести в Башкирии к празднованию 450-летия Уфы. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба правительства республики.

Artem Svetlov Трамвай

Сообщается, что условия приобретения исторических трамваев для Уфы были рассмотрены на рабочем совещании премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова с главой АО «Уралтрансмаш» Дмитрием Семирозовым.

«Уверен, что данная продукция будет востребована в рамках мероприятий к празднованию 450-летия Уфы. Ретро-трамваи украсят нашу столицу и станут точками притяжения для развития туризма»,— приводит пресс-служба слова Назарова.

Отмечается, что ретро-трамваи намерены разместить на маршрутах, которые проходят в южной части города рядом с историческими объектами. Трамвая могут поступить в Башкирию в 2023 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены преобразить Уфу к её 450-летию.