Челябинск, 28 июля, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В Челябинске движение по Комсомольскому проспекту будет ограничено почти на два месяца. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

(сс) Bastiat74 Челябинск

Ограничение будет в силе с 20:00 по местному времени 29 июля до такого же времени 20 сентября. Оно требуется для выполнения работ по реконструкции участка теплотрассы. Движение ограничат в районе дома №3.

Работы ведёт строительная компания «Адамант». В мэрии просят водителей заранее планировать свой маршрут.