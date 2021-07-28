Набережные Челны, Татарстан, 28 июля, 2021, 13:11 — ИА Регнум. На заводах и дочерних предприятиях ПАО «КамАЗ» отказавшихся пройти вакцинацию сотрудников не будут допускать к работе, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу автогиганта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM КАМАЗ

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Данная мера действует в подразделениях компании, которые получили предписание главного санитарного врача города Набережные Челны Ильгизяра Бериева о 100%-й вакцинации. Это касается сотрудников литейного, прессово-рамного и автомобильного заводов, а также проектно-строительного департамента предприятия.

К работе допустят несовершеннолетних, переболевших в течение последних шести месяцев коронавирусной инфекцией, а также сотрудников с документально подтвержденными медотводами.

В компании подчеркивают, что отказникам за время отсутствия на рабочем месте не станут начислять зарплату.

По данным пресс-службы предприятия на 27 июля вакцинацию от COVID-19 прошли 19 003 человека, второй компонент получили 11 330 сотрудников ПАО «КамАЗ».

ИА REGNUM ранее сообщало, обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых категорий граждан введена с 27 июля на территории Волгоградской области.

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