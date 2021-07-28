Ростов-на-Дону, 28 июля, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в многоэтажном жилом доме прогремел взрыв. В результате хлопка пострадал один человек.

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Взрыв бытового газа произошел в Бурлинском районе Алтайского края. Спасатели осматривают пострадавшую квартиру

Инцидент произошёл на улице Ларина 24 июля, однако стало известно об этом только спустя несколько дней. Взрыв газа случился в одной из квартир, расположенной в девятиэтажном доме, пишет телеграм-канал «Чё по Ростову?». Взрывной волной выбило стёкла.

Насколько тяжёлые травмы получил пострадавший мужчина, не уточняется.