Ярославль, , 12:38 — REGNUM Ярославский губернатор Дмитрий Миронов вакцинировался от коронавируса. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM

Дмитрий Миронов на встрече с журналистами

Как сказал глава Ярославской области, он привился вакциной «СпутникV».

"Прививку я сделал, находясь в очередном отпуске. Привился и первым, и вторым компонентом. Все прошло без осложнений. Решение было принято. Есть много штаммов — индийский, британский, бразильский. На первом этапе, когда вирус достиг РФ, по первости не знали, что с этим делать. Потом подключилось медицинское сообщество, потом появилась прививка. Многие думали, что можно обойтись соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Но многие переболели, многих мы потеряли. Единственный способ преодалеть болезнь — сделать прививку. Я ее сделал, получил сертификат. Это способ нарастить коллективный иммунитет как можно скорее», — сказал Дмитрий Миронов.

Журналисты уточнили, как губернатор перенес сам процесс.

«Руку немного поламывало, но повышения температуры не было. Врачи сказали, что через три недели нужно будет сделать анализ на повышение антител», — рассказал губернатор Ярославской области.

По словам Дмитрий Миронова в регионе вакцинировано 40 процентов тех ярославцев, кто подпадает под категорию обязательной вакцинации.

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