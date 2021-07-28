Москва, , 12:38 — REGNUM В Крыму сильно присутствие турецкого бизнеса, но это ничего не говорит о переговорной силе Анкары по крымскому вопросу. Об этом 28 июля заявил председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».

Крым наш! Дарья Антонова © ИА REGNUM

«(Товаров) достаточно много. Вот этот поток, он как бы после 2014 года особенно не уменьшался. Но я хочу сказать, что у нас тоже есть свои помидоры, которые сейчас выращивают здесь в теплицах, и они ничем не хуже турецких», — заявил Гемпель.

По его словам, Крым, несмотря на тесные экономические связи, достаточно независим от турецких поставщиков, и поэтому Анкара ничего полезного России в обмен на признание предложить не может.

«Говорить о некоем обмене, на наш взгляд, просто некорректно и неуместно. Тем более, что мы считаем, что в Российской Федерации достаточно других предложений, которые мы могли бы высказать нашим партнёрам из Турции. Мы могли бы тоже поставить вопрос — мы тоже ведь открываем для них некий бизнес в Республике Крым, в то же время пользуемся многими вашими товарами, без которых в принципе на сегодняшний день мы могли бы обойтись», — указал он.

Ранее профессор турецкого университета Малтепе в Стамбуле Хасан Унал заявил о том, что Москва и Анкара должны заключить соглашение по Крыму, которое подразумевает признание Россией Северного Кипра. Москва позже ответила, что российские регионы, включая Крым, никогда не будут предметом для сделок.