Москва, 28 июля, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В Крыму сильно присутствие турецкого бизнеса, но это ничего не говорит о переговорной силе Анкары по крымскому вопросу. Об этом 28 июля заявил председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш!

«(Товаров) достаточно много. Вот этот поток, он как бы после 2014 года особенно не уменьшался. Но я хочу сказать, что у нас тоже есть свои помидоры, которые сейчас выращивают здесь в теплицах, и они ничем не хуже турецких», — заявил Гемпель.

По его словам, Крым, несмотря на тесные экономические связи, достаточно независим от турецких поставщиков, и поэтому Анкара ничего полезного России в обмен на признание предложить не может.

«Говорить о некоем обмене, на наш взгляд, просто некорректно и неуместно. Тем более, что мы считаем, что в Российской Федерации достаточно других предложений, которые мы могли бы высказать нашим партнёрам из Турции. Мы могли бы тоже поставить вопрос — мы тоже ведь открываем для них некий бизнес в Республике Крым, в то же время пользуемся многими вашими товарами, без которых в принципе на сегодняшний день мы могли бы обойтись», — указал он.

Ранее профессор турецкого университета Малтепе в Стамбуле Хасан Унал заявил о том, что Москва и Анкара должны заключить соглашение по Крыму, которое подразумевает признание Россией Северного Кипра. Москва позже ответила, что российские регионы, включая Крым, никогда не будут предметом для сделок.