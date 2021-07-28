Красноярск, 28 июля, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Красноярском крае 28 июля зарегистрировано 15 лесных пожаров на площади 1334 га — в Богучанском, Кежемском, Таймырском Долгано-Ненецком, Туруханском и Эвенкийском районах.

92.mchs.gov.ru Лесной пожар

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Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, населённым пунктам возгорания не угрожают. Их тушением занимаются 218 человек, задействовано шесть единиц техники.

За прошедшие сутки в регионе потушено девять лесных пожаров в Богучанском и Кежемском районах. По предварительным данным, они возникли из-за сухих гроз.

Как сообщало ИА REGNUM, особый противопожарный режим действует в семи районах Красноярского края, а также в городе Норильске.