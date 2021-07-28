Калининград, 28 июля, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Решение по проведению эксперимента по маркировке акцизными марками на территории России можно назвать революционным, однако выбор Калининградской области в качестве тестового региона ― это паллиатив, считает директор по развитию бизнеса FM Logistic в России Алексей Мисаилов. Об этом он заявил ИА REGNUM сегодня, 28 июля.

Цитата из фильма «Самогонщики». реж. Леонид Гайдай. 1962. СССР Алкоголь

Исторически маркировка акцизными марками всей алкогольной продукции должна проводиться до пересечения границы Российской Федерации. «Большинство мировых производителей и поставщиков, в портфеле которых доля экспорта в Россию незначительна, не могут перестроить свои процессы и маркировать продукцию на производстве. Такая же проблема существует и у небольших хозяйств ― у них попросту нет дополнительных ресурсов, чтобы удовлетворять точечную потребность российских импортеров. Именно поэтому акцизные марки стали наноситься в «транзитных» странах по пути следования в Россию. Прибалтика стала «меккой» маркировки из-за хорошо развитой транспортной логистики и относительно низкой стоимости (по сравнению с другими европейскими странами) рабочей силы», — отметил эксперт.

Если посмотреть на карту, то становится понятно, что с нанесением акцизных марок в Прибалтике, транспортные средства с грузами вынуждены преодолевать большее расстояние, что отражается на сроках доставки и стоимости. Это минимум дополнительные 5−7 дней нахождения на транзитных складах и примерно 500−800 евро для одной перевозки. Надо отметить, что компании, как правило, используют два транспортных средства: одно для доставок от поставщика до транзитного склада, второе ― от транзитного склада до России. Все это увеличивает себестоимость продукции, за которую в конечном итоге платит потребитель.

Казалось бы, уточнил Мисаилов, с перенесением маркировки в Россию затраты будут снижаться, но с Калининградской областью так не получится: «По-прежнему будут использоваться два транспортных средства. Ни один перевозчик не будет ждать по 5−7 дней, пока продукция будет готова к дальнейшей отправке. Если рассматривать отправки через Калининград с этой точки зрения, то транспортировка через страны Прибалтики выглядит даже дешевле (в среднем на 300−400 евро) за счёт большого количества местных перевозчиков, которым нужны только двусторонние разрешительные документы. Для перевозки промаркированного товара из Калининграда должны быть привлечены российские перевозчики, количество которых в этом регионе ограничено. При этом необходимо дополнительно оформлять транзитную декларацию для проезда через другие страны. Уже сейчас, до начала высокого сезона, мы видим рост тарифов на перевозку как в Калининград, так и обратно в среднем на 20−30%. Спрос рождает предложение».

По его словам, для получения большего эффекта от эксперимента необходимо расширить его географию. Он предлагает добавить, например, Смоленскую область. Через неё проходит кратчайший путь из Центральной и Восточной Европы в центр России или Московскую область, где сосредоточены распределительные центры ритейлеров и основных игроков алкогольного бизнеса. «С введением обязательной маркировки различных групп товаров в этих регионах появилось большое количество таможенных складов, которые смогут удовлетворить любые потребности по маркировке акцизными марками», — добавил эксперт.