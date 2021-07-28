Эксперимент по маркировке акцизными марками алкоголя оказался паллиативом
Калининград, 28 июля, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Решение по проведению эксперимента по маркировке акцизными марками на территории России можно назвать революционным, однако выбор Калининградской области в качестве тестового региона ― это паллиатив, считает директор по развитию бизнеса FM Logistic в России Алексей Мисаилов. Об этом он заявил ИА REGNUM сегодня, 28 июля.
Исторически маркировка акцизными марками всей алкогольной продукции должна проводиться до пересечения границы Российской Федерации. «Большинство мировых производителей и поставщиков, в портфеле которых доля экспорта в Россию незначительна, не могут перестроить свои процессы и маркировать продукцию на производстве. Такая же проблема существует и у небольших хозяйств ― у них попросту нет дополнительных ресурсов, чтобы удовлетворять точечную потребность российских импортеров. Именно поэтому акцизные марки стали наноситься в «транзитных» странах по пути следования в Россию. Прибалтика стала «меккой» маркировки из-за хорошо развитой транспортной логистики и относительно низкой стоимости (по сравнению с другими европейскими странами) рабочей силы», — отметил эксперт.
Если посмотреть на карту, то становится понятно, что с нанесением акцизных марок в Прибалтике, транспортные средства с грузами вынуждены преодолевать большее расстояние, что отражается на сроках доставки и стоимости. Это минимум дополнительные 5−7 дней нахождения на транзитных складах и примерно 500−800 евро для одной перевозки. Надо отметить, что компании, как правило, используют два транспортных средства: одно для доставок от поставщика до транзитного склада, второе ― от транзитного склада до России. Все это увеличивает себестоимость продукции, за которую в конечном итоге платит потребитель.
Казалось бы, уточнил Мисаилов, с перенесением маркировки в Россию затраты будут снижаться, но с Калининградской областью так не получится: «По-прежнему будут использоваться два транспортных средства. Ни один перевозчик не будет ждать по 5−7 дней, пока продукция будет готова к дальнейшей отправке. Если рассматривать отправки через Калининград с этой точки зрения, то транспортировка через страны Прибалтики выглядит даже дешевле (в среднем на 300−400 евро) за счёт большого количества местных перевозчиков, которым нужны только двусторонние разрешительные документы. Для перевозки промаркированного товара из Калининграда должны быть привлечены российские перевозчики, количество которых в этом регионе ограничено. При этом необходимо дополнительно оформлять транзитную декларацию для проезда через другие страны. Уже сейчас, до начала высокого сезона, мы видим рост тарифов на перевозку как в Калининград, так и обратно в среднем на 20−30%. Спрос рождает предложение».
По его словам, для получения большего эффекта от эксперимента необходимо расширить его географию. Он предлагает добавить, например, Смоленскую область. Через неё проходит кратчайший путь из Центральной и Восточной Европы в центр России или Московскую область, где сосредоточены распределительные центры ритейлеров и основных игроков алкогольного бизнеса. «С введением обязательной маркировки различных групп товаров в этих регионах появилось большое количество таможенных складов, которые смогут удовлетворить любые потребности по маркировке акцизными марками», — добавил эксперт.