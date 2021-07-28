Зеленский опроверг рост тарифов на электроэнергию с августа 2021 года
Киев, 28 июля, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Информация о росте тарифов на электроэнергию для населения Украины с 1 августа 2021 года не соответствует действительности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 28 июля, общаясь с журналистами на форуме «Украина 30. Децентрализация».
Зеленский отметил, что СМИ подменяют понятия, поскольку речь идёт о росте тарифов для определённых предприятий.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики Украины Алексей Любченко заявил, что страна имеет огромный энергетический потенциал, например, может выращивать кукурузу в Чернобыльской зоне отчуждения, перерабатывать её в биогаз и производить из него электроэнергию.
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