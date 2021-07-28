Белград, 28 июля, 2021, 19:20 — ИА Регнум. Третья доза вакцины от коронавируса нужна не всем привитым гражданам Сербии. Такое мнение 28 июля высказала сербский вирусолог, доцент Института микробиологии и иммунологии (Белград) Анна Банко.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

Тем не менее, считает вирусолог, есть определенные группы граждан, для которых третья доза вакцины была бы полезна. По ее словам, люди старше 80 лет быстрее теряют антитела в крови, особенно те, которые были привиты вакцинами на основе РНК.

«Оказалось, что у людей, привитых инактивированными вакцинами, такими, как китайские Sinopharm и Sinovac, через шесть месяцев титр антител падает ниже нормы, и это говорит о том, что третья доза вакцины нужна», — рассказала Банко в эфире телеканала РТС.

Исследования показали, что третья доза вакцины оказалась эффективной для людей, привитых вакцинами Pfizer, продолжила сербский врач. По данным этих исследований, у 40% привитых вакциной Pfizer антитела появляются после второй дозы, а после третьей — у 70% привитых. Что касается векторных вакцин, таких, как Спутник-V, исследования показывают, что третья доза усиливает клеточный ответ, говорит Анна Банко.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич попросил национальный Штаб по борьбе с коронавирусом принять решение о том, нужно ли прививать уже привитых от коронавируса граждан третьей дозой вакцины.