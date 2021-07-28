Панинский район, Воронежская область, 28 июля, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Глава администрации Панинского района Воронежской области мог находиться в автомобиле, попавшем в смертельное ДТП 27 июля. Об этом «Вести-Воронеж» сообщили со ссылкой на жителей Панино. Официальных комментариев от администрации района, а также полиции не поступало.

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области Фото с места аварии

По информации издания, глава администрации Панинского района Николай Щеглов находился в качестве пассажира в автомобиле Toyota, которая попала в ДТП на трассе М-4 «Дон» в Новоусманском районе.

Накануне, 27 июля, ГУ МВД по Воронежской области сообщило о крупной аварии в Новоусманском районе — по данным полиции, лоб в лоб столкнулись Renault Logan и Toyota Camry, в результате травмы получили водитель и пассажирка Renault, а также водитель, 63-летний пассажир Toyota. Ещё одна пассажирка Toyota, 15-летняя девочка, погибла на месте. Отметим, что возраст одного из пострадавших в ДТП и главы Панинского района совпадает.