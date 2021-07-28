Москва, 28 июля, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Российский экспорт очень хорошо диверсифицирован, и поэтому нельзя говорить о том, что экономика РФ зависит исключительно от продажи нефти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июля заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал соответствующие ремарки президента США Джозефа Байдена.

Pixabay.com Рост экономики

«Мы говорим об экспортном потенциале или о производимом ВВП. Это две разные вещи. Если мы говорим об экспорте, то 50% российского экспорта — это действительно топливо. Но при этом в общем объеме экспорта доля топлива падает. Россия в части внешнеторгового оборота развивается достаточно медленно, но при этом доля российского экспорта (в том числе и неэнергетического) в мировой экономике растет. Надо понимать, что в российском экспорте достаточно большая доля всякого рода химии, удобрений, металлов, зерна, оружия и так далее. То есть российский экспорт достаточно диверсифицирован. А если мы говорим о ВВП, то топливно-энергетический сектор занимает в нем 12%. Все остальное — это товары, услуги и так далее», — сказал Зубец.

Кроме того, он обратил внимание на то, что по развитию интернет-технологий РФ не уступает ни США, ни Европе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее рассуждения Байдена о природе российской экономики сочли не более чем риторическими упражнениями.