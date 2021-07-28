Выборг, Ленинградская область, 28 июля, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Два брата-мигранта жестоко избили подростка в Выборге и стали фигурантами уголовного дела. Пострадавший школьник находится в реанимации. Об этом 28 июля сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

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Нападение на несовершеннолетнего было совершено 26 июля у магазина на улице Советской в Выборге. Двое неизвестных мужчин нанесли кулаками и ногами удары в область живота и груди несовершеннолетнему, причинив ему повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.

Правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемых — ими оказались два брата, 18 и 20 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц, группой лиц по предварительному сговору группой лиц»).

«Следственным органом подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в следственном управлении.

Как сообщает агентство «Оперативное прикрытие», пострадавший — 17-летний учащийся 9-го класса. Школьник был госпитализирован с острым перитонитом, разрывом селезенки, политравмой, в тяжелом состоянии помещен в реанимацию. Задержанные — уроженцы Азербайджана, прибывшие в Россию на обучение.