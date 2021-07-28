Благовещенск, 28 июля, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Летевший в Читу легкомоторный самолет Cessna из-за неблагоприятных метеоусловий вынужден был совершить экстренную посадку на федеральной дороге «Амур» в Архаринском районе Амурской области. Об этом 28 июля сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Самолет Cessna

По данным следователей, которые приводит ТАСС, днем 28 июля легкомоторный самолет Cessna выполнял плановый полет по направлению к Чите.

«По метеоусловиям самолет был вынужден осуществить посадку на федеральной автомобильной дороге «Амур» Архаринского района Амурской области. На борту самолета находился пилот, пассажиров не было», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что приземление прошло благополучно и в ходе него никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате крушения учебного самолета Cessna 152, который находится в собственности полиции, на западе Колумбии, один человек погиб и еще один получил ранения.