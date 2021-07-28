Москва, 28 июля, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Жители Крыма критически отнеслись к идее о «взаимном» признании Турцией и Россией Крыма и Северного Кипра. Об этом 28 июля заявил председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Я хочу сказать о настроениях наших крымчан к подобным заявлениям. Подобные заявления, конечно, вызывают некий резонанс в обществе и, конечно же, некое непонимание», — заявил Гемпель.

«На сегодняшний день говорить о некоем обмене, на наш взгляд, просто некорректно и неуместно. Тем более, что мы считаем, что в Российской Федерации достаточно других предложений, которые мы могли бы высказать нашим партнёрам из Турции. Мы могли бы тоже поставить вопрос — мы тоже ведь открываем для них некий бизнес в Республике Крым, в то же время пользуемся многими вашими товарами, без которых в принципе на сегодняшний день мы могли бы обойтись», — указал он.

Ранее профессор турецкого университета Малтепе в Стамбуле Хасан Унал заявил о том, что Москва и Анкара должны заключить соглашение по Крыму, которое подразумевает признание Россией Северного Кипра. Москва позже ответила, что российские регионы, включая Крым, никогда не будут предметом для сделок.