Подгорица, , 12:26 — REGNUM Около 72% черногорских граждан положительно или в основном положительно относятся к ЕС. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения «Отношение граждан к европейской интеграции и процессу присоединения Черногории к ЕС», пишет RTCG.

На вопрос, поддерживаете ли вы лично вступление Черногории в ЕС, 73,8% респондентов ответили, что они решительно или в некоторой степени поддерживают его.

На вопрос, какая страна или сообщество стран является крупнейшим иностранным финансовым донором Черногории, 42 процента респондентов ответили, что это ЕС, 13% считают, что это Сербия, 9,1% — Россия, 7,4% — США, 6,5% считают, что главные донор — это Германия, далее следуют Турция и Китай.

Итого, 87,4% опрошенных на гипотетическом референдуме точно или скорее всего высказались бы за вступление в ЕС.